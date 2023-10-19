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İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 103 göçmen yakalandı

19.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Seferihisar, Menderes, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 103 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 103 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında, can salı ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine, Menderes, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıkların görevli Sahil Güvenli Mobil Radarı tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botlardaki 103 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir sahil güvenlik komutanlığı

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