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İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.06.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 108 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

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