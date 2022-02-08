YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.02.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'ta, Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen ise karaya çıkarıldı.

Kurtarılan ve yakalanan 36 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladıManisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyorİstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:31
İkindi
16:22
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Salı

Yazal Eczanesi
Aliaga
Martım Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Ordu Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.