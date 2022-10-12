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İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler ayrıca Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 9 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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İzmir sahil güvenlik göçmen

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