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İzmir açıklarında geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.10.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili sahil güvenlik komutanlığı

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