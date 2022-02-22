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İzmir açıklarında geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.02.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 7 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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