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İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.06.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 77 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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