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İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.06.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içindeki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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