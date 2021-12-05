YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.12.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Doğanbey açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Seferihisar Kolluk Destek Tim Komutanlığına teslim edildiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttuİstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttu
PARTNER Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki... Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiVoleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İzmir Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.