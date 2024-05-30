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İzmir açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA AA
30.05.2024 07:56
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İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 18'i çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Dikili açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Dikili Karaburun sahil güvenlik

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