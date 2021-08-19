İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.



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