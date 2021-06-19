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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 70 sığınmacı kurtarıldı

19.06.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 70 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 70 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 31 kişi kurtarıldı.

Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 22 sığınmacıyı kurtardı.

Öte yandan Çeşme açıklarında da geri itilen lastik bot içerindeki iki sığınmacı da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Ekipler, yine Çeşme açıklarında fiber karinalı lastik bot içerindeki 15 sığınmacıyı da yakaladı.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 70 sığınmacı kurtarıldı

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