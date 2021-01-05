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İzmir Adliyesi şehitleri anılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 05.01.2021 14:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcısı Güre ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Tabur, şehit Fethi Sekin'in anıtına karanfil bıraktı

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesine 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, gerçekleştirilen etkinliklerle anılıyor.

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin anıtı önünde düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Oktay Tabur, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törende Güre ve beraberindekiler, şehit Sekin'in anıtına karanfil bıraktı. Heyet daha sonra Sekin'in şehit olduğu noktaya giderek dua etti.

Bazı adliye çalışanları da Fethi Sekin'in anıtı ve şehit olduğu noktaya mesai öncesi karanfil bıraktı.

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