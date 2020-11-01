YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek

İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek

İZMİR HABERLERİ  | 01.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesindeki duruşmaların, mahkeme hakiminin takdiriyle 15 gün ertelenebileceği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, cuma günkü depremin ardından İzmir Adalet Sarayı ve ek hizmet binasının hemen tahliye edildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi yetkililerinden oluşan uzman heyetin hasar tespit çalışmalarına başladığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çalışmalar kapsamında ana hizmet binamızdaki E ve F bloklarla ilgili çalışmalar devam ettiğinden tedbir amaçlı kapatılmış olup bu binada belirtilen bloklar dışındaki diğer 6 blokta ise önemli yapısal hasar bulunmadığı, yüzey hasarlarının ise kısa sürede giderilerek bu alanların çok kısa sürede hizmet vermeye devam edebileceği tespit edilmiştir. Ana bina E ve F bloklardaki birimlerimizin aynı binadaki diğer birimlere, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemelerinin faaliyet gösterdiği Ek Hizmet Binasının ise kapatılarak buradaki mahkeme ve birimlerin 2 Kasım 2020 tarihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binasına nakli kararlaştırmıştır."

Bu birimlerdeki personelin kişisel eşyaları ile hizmete ilişkin kayıt ve belgelerin muhafaza altına alınması amacıyla yeteri kadar personelin adliyeye davet edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olası mağduriyetlere engel olunması maksadıyla duruşmaların 15 gün süreyle ertelenmesi hususunun ilgili mahkeme hakimi tarafından takdir edilmesi yönünde tavsiye kararı duyurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Adalet Bakanlığı talimatları uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca 02.11.2020 tarihinden itibaren esnek çalışma uygulamasına başlanması kararlaştırılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Gaziantep’te huzur operasyonu
Gaziantep’te huzur operasyonu
Emniyet Müdürü Karabörk’ün mutlu günü
Emniyet Müdürü Karabörk’ün mutlu günü
Kulu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kulu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3

İzmir Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
13:00
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dr. Atilla Baran’ın ismi Çiğli’de yaşayacak
Dr. Atilla Baran’ın ismi Çiğli’de yaşayacak
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.