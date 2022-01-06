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İzmir Adliyesindeki terör saldırısının şehitleri İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde anıldı

06.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Adliyesindeki terör saldırısının şehitleri İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde anıldı

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin 5. yılında İzmir Demokrasi Üniversitesindeki etkinlikle anıldı.

Üniversitenin konferans salonundaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda kahraman polis memuru Fethi Sekin ve Musa Can'ın görüntülerinin yer aldığı video gösterildi.

Burada bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, genç bir üniversite olarak milli değerleri ferdi değerlerin üstünde tutan, demokrasi uğruna kahramanlık gösterenleri unutmayan, milli bilince sahip bir gençlik yetiştirmeyi hedef edindiklerini bildirdi.

Türkiye'nin, jeopolitik konumu gereği tarih boyunca türlü saldırılara maruz kaldığına işaret eden Tunçsiper, şöyle konuştu:

"Bu saldırılar, Türk milletinin damarlarındaki asil kanla bertaraf edilmiştir. Türk milleti, vatanı uğruna canla başla mücadele eden bir millet olduğunu, başı her dara düştüğünde tüm dünyaya göstermiştir. Malazgirt ile vatan toprağına sahip olan Türk milleti, Kurtuluş Savaşı'nda bu toprakların ilelebet sahibi olacağını tüm dünyaya göstermiştir."

Tunçsiper, üniversite olarak "Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü" verdiklerini de hatırlatarak, bu yıl sağlık ve bilim neferlerini ödüllendirmenin daha doğru olduğu düşüncesiyle tüm sağlık çalışanları adına bu ödülü İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'a takdim ettiklerini ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve öğrencilerin de katıldığı programda 4. Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü takdim töreni de yapıldı.

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