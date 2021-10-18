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İzmir Arkas Körfez Yarışı'nı Arkas MAT ekibi kazandı

18.10.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Arkas Körfez Yarışı'nı Arkas MAT ekibi kazandı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki Arkas Körfez Yarışı'nda birinciliği Arkas MAT takımı kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün destekleri ile düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı'na 26 tekne katıldı.

Genel klasman ve IRC A0 kategorisinde Arkas MAT'ın birinciliğe ulaştığı organizasyonda IRC A1'de Team Line A Rossa, IRC A2'de 1. Cygnus, IRC B'de 1. Blicra Shakara ve Destek sınıfında da Pars ilk sırada yer aldı.

Öte yandan festival kapsamındaki kano yarışlarında da minik kızlarda Melis Dipligüneş, erkekler de ise miniklerde Ada Çalvakur, yıldızlarda Onat Cevhertaş ve büyüklerde Meriç Uyanık birinciliğe ulaştı.

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