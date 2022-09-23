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İzmir Bergama'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

23.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Bergama'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozluca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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yangın İzmir orman

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