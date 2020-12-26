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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi’ne otobüs hibe etti

BURDUR HABERLERİ  | 26.12.2020 01:21 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan meclis kararı ile Burdur Belediyesi’ne bir adet otobüs hibe edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi’ne otobüs hibe etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan meclis kararı ile Burdur Belediyesi’ne bir adet otobüs hibe edildi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “ Çok kıymetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Tunç Soyer’e ve değerli meclis üyelerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Belediyelerin birbirlerine olan yardımlaşmasına çok güzel bir örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Burdur halkının hizmetinde kullanılmak üzere hibe ettiği otobüsü bugünden itibaren Burdur halkının hizmetine sokacağız. ” dedi.

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