İzmir Büyükşehir, kent verilerini ücretsiz erişime açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik kalkınma ve demokratik yönetim anlayışıyla kentle ilgili verilerini ücretsiz erişime açıyor. Girişimciler, araştırmacılar ve öğrenciler bu verilere Büyükşehir Belediyesinin açık veri portalı üzerinden ulaşabilecek.

Çevreden tarıma, ulaşımdan kriz belediyeciliğine kadar Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle ilgili 10 kategoride 120 veri setinin bulunduğu açık veri portalı, 28 Ocak’ta yapılacak tanıtım toplantısı ile https://acikveri.bizizmir.com üzerinden erişime açılacak.

Portal üzerinden İzmir’deki kurumlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları da kentle ilgili verilerini paylaşabilecek. İş insanları, girişimciler, akademisyenler ve araştırmacılar buradaki verileri işleyerek elde ettikleri yeni verileri de portal üzerinden paylaşabilecek. Böylelikle İzmir’le ilgili tüm verileri tek bir yerde toplayacak portal, kullanıcıların veri girişiyle zenginleşen, dinamik, yaşayan bir platform olacak.

Bilgiye erişim kolaylaşacak

Veri analizleriyle iş üreten herkes için bilgiye erişimi kolaylaştıracak portal, İzmirlileri katılımcılığa sevk ederek kentle ilgili farkındalığı da artıracak. Açık veri sayesinde araştırma ve geliştirmeye ayrılan süre kısalacak, yeni fikirler için işbirliği ortamı doğacak. Ayrıca girişimci vatandaş zekâsından yararlanılarak toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni çözümlerin ortaya çıkması sağlanacak.