İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama:

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ilk vakanın ardından 64 tutuklu ve hükümlünün daha testinin pozitif çıktığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun 13 Nisan'da virüs belirtisi taşıdığı gerekçesiyle sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testin pozitif çıkmasının ardından kurumda kapsamlı bir filyasyon çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Söz konusu şahısla teması bulunduğu tespit edilenlerden 64 tutuklu ve hükümlünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 65 tutuklu ve hükümlünün hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kalp hastası 70 yaşındaki bir hükümlü, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise çıkarılmıştır. Bütün tutuklu ve hükümlülerin genel sağlık durumu iyidir. İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 virüsü salgınına karşı hijyen ve izolasyon dahil tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınmasına devam edilmektedir."

