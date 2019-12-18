Mynet Trend

İzmir'de 9 yaşındaki çocuğun servis minibüsünün altında kaldığı anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir öğrencinin indiği servis minibüsünün altında kalma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi U.G. (9), okul dönüşü indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine minibüsü durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla çocuğu aracın altından çıkarıp Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

TABURCU EDİLDİ

Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan öğrencinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(AA)

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Gece kulübünün önünde kurşun yağdırdı! O anlar kameradaGece kulübünün önünde kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Adeta sıra beklediler! Hiç bu kadar mutlu olmamışlardıAdeta sıra beklediler! Hiç bu kadar mutlu olmamışlardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir servis minibüsü kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
BALIK BAŞTAN KOKAR. ÜLKEDE DÜZGÜN OLAN NE VAR Kİ? SERVİS İŞİ MAFYA OLMUŞ. HİÇBİR YETERLİLİĞİ OLMAYAN TRAFİK CANAVARLARI ARAÇLARIN BAŞINDA VE MİLYONLARCA ÖĞRENCİ TEHLİKE ALTINDA...
öyle çocuk mu indirilir arabadan. çocuk taşıyorsun ne bilsin yavrucak çok acele işleri var gibi yanas iyice yardımcı öğretmen indirsin kaldırıma bıraksın çok mu zaman kaybedersiniz sanki.
bu katilin ehliyetini alın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç anlar!

Korkunç anlar! Elindeki bıçakla...

Senegalli turiste hakaret eden taksiciye para cezası

Hakaret etti, parasını gasp etti! Taksici yakayı böyle ele verdi

Karganın drone merakı! Yanından ayrılmadı

Karganın drone merakı! Yanından ayrılmadı

Antalya'da kaza geçiren oğlunun öldüğünü morga gelince öğrendi

Bir annenin en acı anı! Gerçeği morgda öğrendi

Rize'de kestikleri ağacın altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti

Yaşlı çiftin feci ölümü!

Zonguldak'ta iki kadına çarpan otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti

İki kadına çarptı, refüjü aşıp karşı şeride geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.