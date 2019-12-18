İzmir'de 9 yaşındaki çocuğun servis minibüsünün altında kaldığı anlar kamerada

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi U.G. (9), okul dönüşü indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine minibüsü durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla çocuğu aracın altından çıkarıp Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

TABURCU EDİLDİ

Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan öğrencinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(AA)

