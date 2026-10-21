İzmir'de bulundu! 2 bin yıllık Zeus heykeli ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün yapılan çalışmada Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

Yetkililerce yapılan incelemede, eserin ‘2863 sayılı Kanun’ kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.