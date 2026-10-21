Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İzmir'de bulundu! 2 bin yıllık Zeus heykeli ele geçirildi

İçerik devam ediyor
Gökçen Kökden

İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün yapılan çalışmada Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

İzmir de bulundu! 2 bin yıllık Zeus heykeli ele geçirildi 1

Yetkililerce yapılan incelemede, eserin ‘2863 sayılı Kanun’ kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

İzmir de bulundu! 2 bin yıllık Zeus heykeli ele geçirildi 2

Olaya ilişkin 3 şüpheli, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'dan o ülkede iPhone Duo satışlarına sınırlama!Apple'dan o ülkede iPhone Duo satışlarına sınırlama!
Katlanabilir iPhone'un ilk açılış videosu ortaya çıktı!Katlanabilir iPhone'un ilk açılış videosu ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
İzmir Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.