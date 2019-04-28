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İzmir'de cinayet gibi kaza! Feryatları yürekleri dağladı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.04.2019 02:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre aşırı süratli bir şekilde kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki genç kıza çarptı. Olay yerine gelen genç kızın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

İzmir'de cinayet gibi kaza! Feryatları yürekleri dağladı!

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 AY 197 plakalı otomobil, süratli bir şekilde kırmızı ışıkta durmayarak devam etti.

O sırada yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen B.Y.'ye (17) çarpan otomobil, talihsiz kızı metrelerce sürükledi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, olayı gören diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kaza yerinin yakınlarında oturduğu öğrenilen B.Y.’nin yakınları haberi alınca olay yerine geldi. Genç kızın cesedini görünce sinir krizi geçiren yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Sağlık görevlileri acılı aile bireylerini sakinleştirmeye çalıştı.

B.Y.’ye çarpıp kaçan otomobilin plakasının olay yerinde düştüğü, sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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izmir trafik kazası
 

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