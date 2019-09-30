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İzmir'de evinde başından vurulmuş halde olan Tuğçe'nin erkek arkadaşı konuştu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'de evinde başından vurulmuş halde olan Tuğçe'nin erkek arkadaşı konuştu

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın arkadaşı Emre K. gözaltına alındı. Emre K.'nin polise verdiği ifadede Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Tuğçe Baran'ın evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.

Kaçan kişinin genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca

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