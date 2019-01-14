SPOR

İzmir'de taraftarın saldırdığı hakem Fatih Tokail ameliyat oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

İzmir 1. Amatör Lig 10. Grup'ta Torbalı Yedi Eylül Stadı'nda dün oynanan Ayrancılar Gençlikspor ile MESEV Gençlik ve Spor arasında oynanan müsabakanın son anlarında saldırıya uğrayan Hakem Fatih Tokail, ameliyat oldu. Aynı zamanda İzmir Emniyeti'nde görevli komiser olan Tokail'in kulağından küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

İzmir'de taraftarın saldırdığı hakem Fatih Tokail ameliyat oldu

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde hakeme saldıran 2 şahıs, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor. Olayın fitilini ateşleyen Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, hakeme ilk fiili saldırıyı gerçekleştiren Ayrancılar'dan Osman Karataş, Necim Oğuz ve birçok futbolcunun Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedileceği öğrenildi.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, hakem, gözlemci ve saha komiserinin detaylı raporunu beklediklerini söyledi. Torbalı'da 1-1 berabere devam eden karşılaşmada hakemin verdiği karara tepki göstererek tribüne yollanan Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, pozisyonun devamında kullanılan frikiğin golle sonuçlanmasıyla sahaya atladı. Ayrancılar'ın yediği golden sonra oyunu bitiren hakem Tokail'e doğru koşan Atasoy'dan önce futbolcular hakeme saldırmaya başladı. Sahanın içi karışırken, bu kez taraftarlar tribünlerden atlayıp hakem Fatih Tokail'e saldırmaya çalıştı.

Tekme ve yumruklarla darp edilen Tokail kendini soyunma odasına zor attı. Yardımcı hakemler Berkan Şen ve Abdurahim Akça'ya da fiziki saldırı gerçekleşirken, polis olaylara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olaylar sonucunda şiddete maruz kalan Hakem Fatih Tokail, yardımcıları ve MESEV Gençlik Sporlu futbolcular, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Olayı görüntüleyen Demirören Haber Ajansı'nın muhabiri de darp edildi.

PARTNERDönemin En Popüler Modeli: Bella HadidDönemin En Popüler Modeli: Bella Hadid
Negredo'dan haber varNegredo'dan haber var
Aytaç Sulu'dan sürpriz imzaAytaç Sulu'dan sürpriz imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Tokail İzmir

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

F.Bahçe'nin peşindeki isim için servet istediler

F.Bahçe'nin peşindeki isim için servet istediler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Gomis maça damga vurdu

Gomis maça damga vurdu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de taraftarın saldırdığı hakem Fatih Tokail ameliyat oldu

Saldırıya uğrayan hakem ameliyat oldu

Alvaro Negredo, Al-Nasr ile yollarını ayırdı

Negredo'dan haber var

Aytaç Sulu Yılport Samsunspor ile sözleşme imzaladı

Aytaç Sulu'dan sürpriz imza

UEFA'dan Dejan Lovren'e hakaret cezası

UEFA'dan Lovren'e ceza

FIFA'dan Manisaspor'a 6 puan silme cezası

Efsane kulübün 6 puanı silindi

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.