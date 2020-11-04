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İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 04.11.2020 00:29 | Son Güncelleme

İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan risk nedeniyle kullanılmayacağını bildirdi.

Vali Aksoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binasıyla ilgili tedbir amaçlı karar alındığını belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binası, deprem sonrası oluşan risk gerekçesiyle 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedbiren kullanıma kapatılmıştır. Başhekimlik tarafından koordine edilen diğer alanlarda hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine devam edilecektir."

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