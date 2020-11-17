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İzmir depreminde 92 camide hasar oluştu

İZMİR HABERLERİ  | 17.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Seferihisar açıklarında yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve bu nedenle ibadete kapatılan 92 cami, güçlendirme, onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açılacak

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan ve 116 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 92 camide hasar tespit edildi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalarda kent genelinde aralarında tarihi camilerin de bulunduğu 92 ibadethanede hasar oluştuğu belirlendi.

İzmir'in en büyük ve en görkemli yapılarından, 1597-1598 yıllarında inşa edilen Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Hisar Camisi ile Kemeraltı, İki Çeşmelik, Kestane ve Esnaf Şeyh camileri tedbir amaçlı ibadete kapatıldı.

Vatandaşlar, namazlarını yapının dış bölümünde eda edebiliyor.

Yapılacak detaylı incelemelerin ardından hasar gören tarihi camilerin güçlendirme, onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılacağı belirtildi.

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