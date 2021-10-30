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İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına bisiklet turu düzenlendi

30.10.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına bisiklet turu düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 117 kişi anısına "Umut'a Sürüyoruz" adıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Tur, Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan ve yaşamını yitiren 7 yaşındaki Umut Perinçek'in anısını yaşatarak, dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim alanında destek sağlamak amacıyla kurulan Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bisiklet topluluklarının desteğiyle düzenlendi.

Umut Perinçek'in depremden iki gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çizdiği "Cumhuriyet" isimli resminin asıldığı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu önünden, depremin meydana geldiği 14.51'de tura başlayan bisikletliler, Doğanlar Apartmanı'nın yıkıldığı noktaya kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılanlara "Cumhuriyet" resminin yer aldığı YUVA tişörtü hediye edildi.

Baba Oğuz Perinçek, yaptığı açıklamada, oğlu Umut'un kaybından sonra çocuklara hizmet etmek için kurdukları Yüreklere Umut Vakfı gönüllülerine ve bisiklet etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Anne Seher Perinçek ise depremde 27 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatarak, onlar için gökyüzüne 27 balon bırakacaklarını belirtti.

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Perinçek, "Balonları gökyüzüne bırakacağız. O minik kalplere küçük birer hediye yollayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara ve etkinliğe katılanlara dağıtılan balonlar, gökyüzüne bırakıldı.

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