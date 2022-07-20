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İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasının gerekçeli kararı açıklandı

20.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kararda 18 yıl ila 4 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alan 3 sanığın, binanın yıkılmasında kusurlarının olduğu vurgulandı

İZMİR (AA) - İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı B Blok'a ilişkin davada, 3 sanığa verdiği 18 yıl ile 4 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen hapis cezalarına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkemenin 34 sayfalık gerekçeli kararında, yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporuna yer verildi.

Binanın, "projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapım denetimindeki yetersizlikler" nedeniyle yıkıldığına işaret edildi.

Binanın 1975 Deprem Yönetmeliği'nin tasarım kriterlerini tam olarak sağlamadığı, binanın yapı tekniğine ve ilgili mesleklerin gerektirdiği kurallara uygun yapılmadığı, plan, proje ve statik hesapların yapılmasında hatalarının olduğu, inşası sırasında uygun, gerekli ve yeterli malzemenin kullanılmadığı ve şüphelilerin kusurlu eylemleri sonucunda ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği kaydedildi.

Asli kusurlu bulunan ve 18 yıl hapis cezası alan yapı müteahhidi Çetin Doğan'ın, binanın ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi için gerekenleri yapmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Tali kusurlu bulunan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan statik proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'nın, proje hesaplarını ve binalar arası bırakılacak deprem derzini dönemin yönetmeliğine uygun yapmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Yargılama sonunda 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilen sürveyan Gündüz Uysal'ın ise sürveyan görevini gereğince yerine getirmediği ve tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Firari sanık fenni mesul Bedriye Işılak'ın ise bugüne kadar yakalanamadığı için dosyasının tefrikine karar verildiği de gerekçeli kararda yer aldı.

- Davanın geçmişi

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B Blok'unun tamamen yıkılması sonucu 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Doğanlar Apartmanı için 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan yapı müteahhidi Çetin Doğan'ı 18 yıl, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'yı 12 yıl hapisle cezalandırmıştı. Kararda iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Tutuksuz sanık sürveyan Gündüz Uysal ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası almıştı. Yapı fenni mesulü firari Bedriye Işıldak'ın dosyası da ayrılmıştı.

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