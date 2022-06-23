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İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa

23.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan fenni mesul T.A, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Sanık H.U'nun avukatı müvekkilinin duruşma öncesi fenalaştığı için mahkeme salonuna gelemediğini söyledi.

İddia makamı, 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Müşteki Hasan İnan'ın avukatı olayda olası kast olduğunu düşündüklerini belirterek, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Sanık T.A. ise inşaatı yapan insanların burada bulunmadığını savunarak, "Sadece ben eleştiriliyorum. Kanunsuz epoksi işlemi yapılmıştır. Bunu yapan firma ortada yoktur. Bütün suçlar bana atılıyor. 'Bütün inşaatı ben yapmışım' gibi tüm yük bana kalıyor." dedi.

Sanık H.U'nun avukatı da müvekkilinin ayaklarından rahatsız olduğu için "ev hapsi"nin kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti. Avukatın bu sözlerine müştekiler tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilmesi ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bir sanık yargılama sırasında vefat etmişti.

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