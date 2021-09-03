İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin sanıklar hakim karşısında

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 9 sanığın duruşmasına öğleden sonraki oturumla devam edildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların ardından açılan davalar kapsamında en fazla ölümün yaşandığı Rızabey Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile müştekiler de salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık müteahhit H.H.Ö, binayı projeye göre yaptığını, olayda kusuru bulunmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları, SEGBİS'te sorun olması nedeniyle sanığın savunmalarının anlaşılamadığını dile getirdiler.

Mahkeme Başkanı, H.H.Ö'nün savunmasına sonraki celse devam edileceğini belirtti.

Tutuklu sanık statik-betonarme proje müellifi T.P'nin savunması sırasında da aynı sorunun yaşanması üzerine müştekilerin ifadelerine geçildi.

Müşteki Mehmet Kaplan, depremde oğlunu ve eşini kaybettiğini belirterek, "Çöken binada kiracıydık. Deprem saatine kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. 2017'de taşındık. Binada çatlak görmedim. Makyaj yapılmış. Bize bina depreme dayanıksız bilgisi verilmedi. Birçok şeyden sonradan haberdar olduk. Sanıklardan şikayetçiyim. Ekonomik nedenlerle 36 kişi resmen ölüme gönderilmiş." dedi.

İfadeler sırasında depremde 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine-Hüseyin Bilgin Yücel çifti fenalaştı. Sağlık ekipleri duruşma salonuna geldi, duruşmaya da ara verildi.

Yücel çifti tedavi için duruşma salonu dışına alındı. Aradan sonra mahkeme başkanı tutuklu sanıkların avukatlarının savunmalarını aldı.

Avukatlar müvekkillerinin sabit ikametgah sahibi olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan Rızabey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

