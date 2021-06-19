İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi

İddianamede, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımıyla oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verildi.

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem de yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'na ilişkin iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"Bina betonarme projesinde kısmi bodrum yapılmasına yönelik betonarme detayları bulunduğu halde bina altında betonarme projesine aykırı olarak tam bodrum yapılmış olduğu, tüm etriyelerin uçlarının bina betonarme uygulama projesi çizim paftaları ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) hükümlerine aykırı olarak 90 gönyeli olarak imal edildiği tespit edildi."

Raporda, apartmanla ilgili, "Projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır." ifadesi de yer aldı.

Statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı aşamasında ve yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin binanın yıkılmasında sorumlu olduğu görüşü de rapora yansıdı.

- İlk duruşma 6 Ekim'de

İddianamenin, sonuç bölümünde şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Yağcıoğlu Apartmanı'nın bodrum katının dikkate alınmayarak statik projesinin hazırlanmış olması, binada yapı malzeme özelliklerinde yetersizlikler bulunması, projede belirtilen kısmi bodrumun yapılmayarak bodrum katının tam olarak teşkil edilmesi, bodrum kat ile temel boyut ve ölçülerinin betonarme projedeki boyut ve ölçülerle uyumlu olmaması, şüphelilerin mesleklerinin ve kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiş olması nedenleri ile Yağcıoğlu Apartmanı'nın deprem sırasında yıkıldığı görülmektedir.