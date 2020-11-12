YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İzmir depreminin kahramanlarına teşekkür

İzmir depreminin kahramanlarına teşekkür

MANİSA HABERLERİ  | 12.11.2020 14:35 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, hızla afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, hızla afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de, kahraman itfaiyecileri ziyaret ederek, afet bölgesinde gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle teşekkür etti ve plaket takdim etti.
30 Ekim tarihinde İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa sürede afet bölgesine ulaşarak, komşu ilimizde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Beton blokların altına girerek, depremzedeleri enkazdan kurtarmak için adeta zamanla yarışan itfaiye ekipleri, özverili mücadeleleriyle hepimizi gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek, kahraman itfaiyecilere afet bölgesinde gösterdiği özverili çalışma nedeniyle teşekkür etti. Başkan Vekili Güzgülü ve beraberindekiler İtfaiye Amirliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye ekipleri tarafından karşılandı.
Deprem bölgesinde gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, “Bu kutsal görevi, özveriyle yaptığınız için şahsım adına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. İnşallah, bir daha böyle acılar yaşamayız” dedi.
Güzgülü, konuşmasının ardından 17 ilçeden İzmir’deki afet bölgesine gelerek canla-başla çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine plaket takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Berra Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.