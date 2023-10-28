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İzmir depreminin simge ismi Elif'in görselini kullanan şarkıcı Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusu!

28.10.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 65 saat sonra çıkarılan ve depremin simge isimlerinden biri haline gelen Elif Perincek'in ailesi, depremle ilgili yaptığı enstrümantal bestenin tanıtımı ve konserlerde kızlarının görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şarkıcı Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

30 Ekim 2020'de Seferihisar merkezli yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan ve bir itfaiyecinin parmağına tutunarak umutları yeşerten 3 yaşındaki Elif Perincek, depremden annesi Seher ve ikiz kardeşleri Ezel ve Elzem ile beraber kurtulmuştu. Elif Perincek'in görselini kullanan şarkıcı Gökhan Türkmen'e ailesi tarafından suç duyurusu yapıldı.

ÜNLÜ ŞARKICIYA SUÇ DUYURUSU

Kızlarının sosyal çevresinde sürekli depremle anılması ve bunun hayatını olumsuz etkilemesinden endişe eden aile, iyi niyetle hareket edilse de kızlarına ait görsellerin kullanılmasına mesafeli yaklaşıyordu.

Elif'in ailesi, şarkıcı Gökhan Türkmen'in kızının kurtarılması hikayesinden esinlenerek yaptığı ve "Elif" adını verdiği enstrümantal bestenin tanıtımları ve verilen konserlerde kızlarına ait görsel ve bilgilerin kullanılmasına karşı hukuki mücadele başlattı.

gökhan türkmen

AİLE KIZLARINI KORUMAK İSTİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde sanatçı Gökhan Türkmen'e "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Yayılması ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçlaması yöneltildi.
Baba Oğuz ve anne Seher Perinçek, Bayraklı'daki Deprem Anıtı önünde konuştu.

Sanatın iyileştirici gücüne inandıklarını ancak kızlarının görüntüleri ve bilgilerinin kullanılmasının kendisine zarar verdiğini anlatan Oğuz Perincek, kızının büyüme çağında sürekli bu görüntülerle karşılaşmasını istemediklerini ifade etti.

elif perinçek

"SANATÇIYA SAYGIMIZ SONSUZ"

Şarkıcı Gökhan Türkmen'in kızlarının kurtarılmasından esinlenerek bir beste yaptığını anlatan Perinçek, "İyi ve doğru bir proje. Depremden etkilenmiş. Sanatçıya, sanata saygımız sonsuz. Herkes etkileniyor, biz de etkileniyoruz yaşanan depremlerde biz de üzülüyoruz. Beste yapılabilir, burada bir sıkıntı yok. Ancak kızımın görüntülerinin, detaylı bilgilerin kullanılmasını pek kabul etmiyoruz. Çocuğumuz ileride büyüyecek, bunları görecek, arkadaşları olacak, rencide olacak, üzülecek. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de savcılığa başvurduk. Görüntüleri kabul etmediğimizi, bunların doğru olmadığını belirttik. Biz anne ve babası olarak Elif'i koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

"GELİRLER BAŞKA YERLERDE KULLANILIYOR"

Şarkının mart ayında yayınlandığını, tanıtımda kullanılan görüntülerin bu kadar yayılacağını öngörmediklerini ifade eden Perincek, "Ama görüyoruz ki buradan gelirler elde ediliyor, bu gelirler başka yerlerde kullanılıyor. Bu artık kabul edilemez bir noktaya geldi. Yoksa sanatçının olaylardan etkilenmesi doğal ama tekrarlamasından rahatsız olmaya başladık. Bir nevi sabrettik ve belli bir seviyede kalmasını bekledik ama bu böyle olmadı." diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER İÇİN İZİN ALINMADI

Görüntüler için kimsenin kendilerinden izin talebinde bulunmadığını ya da bilgilendirme yapmadığını dile getiren Perinçek, kızlarına ait görsel ve bilgilerin kaldırılması talebine ise yanıt alamadıklarını öne sürdü.

Kimseyi cezalandırma niyetlerinin olmadığını dile getiren Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül isterdi ki birlikte bir şeyler yapılabilsin. Belki vakfı ön plana çıkaracak şekilde, birtakım organizasyonlarda birlikte hareket edilebilsin. Bizim beklentimiz buydu ama olmadı. Elif'e zarar vermemek için gerekirse bu haberlerin toplatılması, belki de Elif'i de onurlandıracak bir şekilde projeler yapabilmek, bizim beklentimiz bu. Bunun dışında da bir beklentimiz yok. Her zaman da söylüyoruz sanat hepimize iyi geliyor. Ben de her zaman müzik dinliyorum, radyomuz her zaman açık. Amacımız sanattan yana durmaya devam etmek aslında."

Sanatçının menajeri Sinem Türkmen ise kendilerine ulaşan herhangi bir suç duyurusu ya da belge olmadığını, bu aşamada açıklama yapmayacaklarını ifade etti.

(AA)

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