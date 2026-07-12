Damla Sönmez sevgilisi kim? Damla Sönmez kimle evlendi?

Son olarak tabii’nin “Çırak” dizisinin ikinci sezonuyla, HBO Max’in “Kayıp Zaman” dizilerinin çekimlerini aynı anda yapan Damla Sönmez 12 Temmuz Pazar günü evleniyor. Damla Sönmez'in sevgilisi merak edildi.

Ünlü oyuncu yaklaşık 3 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşadığı menajer İlkay Akıncı’yla nikah masasına oturacak.

30 KİŞİLİK SADE NİKAH TÖRENİ

Beykoz’da yapılacak olan 30 kişilik sade nikah törenine çiftin yakınları katılacak. Sönmez’in bu özel günde 2 gelinlik ve bir de düğün sonrası yapacağı parti için özel bir elbise hazırlattığı öğrenildi.

Damla Sönmez’in işleri nedeniyle balayı tatilini de şimdilik erteledi.