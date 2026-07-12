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Sofia Vergara'dan olay bikinili pozu! Görenler yaşına inanamadı

54. yaş gününü kutlayan Sofia Vergara, İtalya tatilinden paylaştığı bikinili pozuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, fit fiziği ve genç görünümüyle yaşına adeta meydan okudu.

Sofia Vergara'dan olay bikinili pozu! Görenler yaşına inanamadı

Modern Family dizisiyle dünya çapında ün kazanan Sofia Vergara, doğum gününü kutlamak için İtalya'da tatil yapıyor. 34 yaşındaki oğlu Manolo'nun da aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla birlikte kutlama yapan yıldız isim, teknede çekilen bikinili karesini takipçileriyle paylaştı.

Sofia Vergara dan olay bikinili pozu! Görenler yaşına inanamadı 1

Kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçen Vergara, fit karın kaslarını ve formda fiziğini sergilerken, doğal dalgalı saçları ve sade makyajıyla da beğeni topladı.

FORMUNU NEYE BORÇLU?

Sofia Vergara, yıllar boyunca genç görünümünü korumasının sırrını daha önce verdiği röportajlarda da açıklamıştı. 2014 yılında Shape dergisine konuşan oyuncu, zaman zaman kaçamak yaptığını ancak ertesi gün daha sıkı egzersiz yaptığını söylemişti.

Sofia Vergara dan olay bikinili pozu! Görenler yaşına inanamadı 2

Vergara, esprili bir dille "Antrenman sloganım çok basit: Acı yoksa pasta da yok!" demişti.

Sofia Vergara dan olay bikinili pozu! Görenler yaşına inanamadı 3

Kolombiya doğumlu oyuncu, 2005 yılında Los Angeles'a taşındıktan sonra beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, yüksek kalorili yemekler yerine daha hafif seçenekleri tercih ettiğini anlatmıştı.

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Sofía Vergara
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