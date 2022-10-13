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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yarın Nil Venditti şefliğinde sahne alacak

13.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şef Nil Venditti: - "Buraya gelmeye devam edeceğim. Ben Türk'üm, burası benim evim ve Türkiye'de çalmak benim için çok önemli"

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Nil Venditti yönetiminde yarın konser verecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek konser öncesinde, sanatçılar son provayı yaptı.

Şef Nil Venditti, AA muhabirine prova sonrası yaptığı açıklamada, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kenti çok sevdiğini kaydeden Venditti, "Buraya hep seve seve geliyorum. İzmir benim evim gibi." dedi.

İzmirli sanatseverlerin de kendisini sevdiğini dile getiren Venditti, "Buraya ikinci gelişimiz. Sıcak bir seyirci var. Salon hep dolu oluyor." ifadelerini kullandı.

Venditti, dünyanın en büyük orkestralarını yönettiği için mutlu olduğunu belirterek, "27 yaşındayım ve dünyanın en büyük orkestralarıyla çalıştım, hayalimi yaşıyorum. Çok heyecanlıyım. İzmir'deki orkestrayı yönetmek de çok keyifli. Bu orkestrayı çok seviyorum. Buraya gelmeye devam edeceğim. Ben Türk'üm, burası benim evim ve Türkiye'de çalmak benim için çok önemli." diye konuştu.

Konserde solist olarak orkestraya eşlik edecek çello sanatçısı Jamal Aliyev ise "Türk dinleyicisi çok güzel. Yurt dışında genelde klasik müzik dinleyicisi 50 yaş üstü. Burada konsere genelde benim yaşımda insanlar geliyor. Bu çok güzel. Çok keyif alıyorum. İzmir'de AASSM'de çalmayı çok seviyorum." dedi.

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