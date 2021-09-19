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İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Türkiye Uzay Ajansı iş birliği yapacak

19.09.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Türkiye Uzay Ajansı iş birliği yapacak

İZMİR (AA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında, Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar için iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İEÜ'de yapılan imza töreninde konuşan TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzayın vazgeçilmez bir saha olduğunu belirtti.

Türkiye’nin uzay hedeflerini gerçekleştirmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Önümüzdeki yıllarda, ‘Uzayda olmayanların dünyada söz hakkı olmayacak’ desek yeridir. Biz de bu şuurla çalışıyoruz. Milli Uzay Programı'mız, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 9 Şubat’ta dünyaya ilan edildi. Dünyada çok ilgi gördüğünü net olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'de uzay konusunda yapılacak her şeyin çok önemli olduğunu ifade ederek, milli uzay stratejisine uygun olan her fikre değer verdiklerini sözlerine ekledi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise TUA ile yapılan iş birliğini çok önemsediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin uzay alanında yaptığı kararlı çalışmalar, Milli Uzay Programı’nı dünyaya duyurmaya kadar ulaştı. Uzay alanında yapılacak her çalışma çok önemliyken, bizim de üniversite olarak katkı vermememiz düşünülemezdi. 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile uzay, havacılık ve uydu projeleri daha kapsamlı bir bakış açısı ile ele alınmaya başlandı. Uydu projeleri için bir dönem yoğun zaman harcayan bir öğretim üyesi olarak, ülkemizin bu konuda kat ettiği gelişmelerden gurur duyuyor, bu konuda emek veren meslektaşlarımı kutluyorum."

Protokol kapsamında İEÜ, sahip olduğu teknoloji ve alt yapı imkanlarını kullanarak, havacılık ve uzay teknolojisi alanında projeler üretecek. İEÜ'lü akademisyenler tarafından Ar-Ge çalışmaları yapılacak, hazırlanan raporlar TUA’ya iletilecek. İEÜ bünyesinde kurulacak özel ekip, TUA’nın talep ettiği her konu özelinde çalışma başlatacak. İEÜ, TUA'nın hayata geçirmeyi düşündüğü projelerde danışmanlık görevini de yerine getirerek, Türkiye'nin uzay alanındaki gelişimine katkı sağlayacak.

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