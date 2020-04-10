İzmir Ekonomili gençlerden ‘uzaktan eğitime’ tam not

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 10 bin öğrencisine uzaktan eğitim veren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerden tam not aldı. Güçlü teknolojik altyapısı sayesinde 10 bin öğrencisine uzaktan eğitimi sorunsuz vermeye devam eden İEÜ, zaman ve mekan sınırı olmadan gençlerin kendini geliştirmesine imkan sağladı. Uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart’tan itibaren derslere yüzde 100’e yakın katılım sağlayan İzmir Ekonomili gençler, yapılan araştırmalarda “ders materyallerinin erişilebilirliği”, “öğrenci-akademisyen etkileşimi” ve “öğretim elemanlarının teknoloji becerileri” konusunda memnun olduklarını belirtti. İEÜ Öğretme ve Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Esin Çağlayan, “Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Princeton, Johns Hopkins, Manchester Üniversitesinde bulunan sistemi kullanıyoruz. Öğrencilerimiz, uzaktan eğitim konusunda çok avantajlı” dedi. Dr. Çağlayan, öğrencilerin Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları ve mail aracılığıyla çok sayıda olumlu dönüş yaptıklarını belirterek, bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Türkiye’deki sayılı üniversitede bulunan ‘Öğrenme Yönetim Sistemi’ne sahip olduklarına dikkat çeken Dr. Çağlayan, eğitim altyapısını sadece öğrenciler için değil, mezunlara yönelik de kullandıklarını ifade etti. Mezunlar için her hafta farklı alandaki bir akademisyenin katıldığı ’Çevrimiçi Seminer Serisi’ başlatıldığını belirten Dr. Çağlayan, bunun da dönem sonuna kadar devam ettirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

“Çabuk uyum sağlandı”

Dr. Çağlayan, “Eğitimde mükemmellik stratejisiyle uyguladığımız ‘Akıllı Kampüs’ sistemiyle, öğrencilerimizin geleceklerini en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken, en büyük destekçimiz de yine öğrencilerimiz. Özellikle sosyal medyadan ‘Okulumuzun imkânlarını kullanabiliyoruz’, ‘Evden ders süper’, ’Okulumuzdan uzak kalmadık’, ‘Bu zor günleri yine öğrenerek yine kendimizi iyileştirerek aşıyoruz’ gibi birçok mesaj geldi. Bu durum, bizi de çok memnun etti. Kullanmakta olduğumuz eğitim teknolojileri ve merkezimizin sunduğu destek ve eğitim programları sayesinde gerek öğrencilerimizin gerekse öğretim üyelerimizin uzaktan eğitim sürecine kolay uyum sağlamaları mümkün oldu” diye konuştu.

“Zamanı verimli kullanmak çok önemli”

Çağımızda değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğunu, zamanı verimli kullanmanın önem kazandığını aktaran Dr. Çağlayan, “Evde kaldığımız bu zaman diliminde teknoloji bizlere pek çok kolaylık sağlıyor. Ancak zaman yönetimi becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor ve öz-disiplin sağlamamız önem kazanıyor. Öğrencilerimiz, üniversitemizde uygulanan ’blackboard’ öğrenme yönetim sistemi ile ders materyallerine, ders video kayıtlarına ve ödevlere internet üzerinden diledikleri saatte ulaşabiliyor. Yeni nesil öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına bu çevrimiçi sistemlerle yanıt veriyoruz” bilgisini verdi.