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İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 91'inci kez açacak

11.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 91'inci kez açacak

İZMİR (AA) - 91. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 2 Eylül'de açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Kültürpark'ta kapılarını açacak fuar, 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Teknoloji, ticaret, kültür ve sanat etkinliklerinin yapılacağı fuarda çeşitli eğlence programları da hazırlandı. Ana sponsorluğunu Folkart'ın yapacağı fuarın giriş ücretleri tam 8 lira, öğrenci ise 3,50 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek İzmir İş Günleri'nin 8'incisi ise 1-2 Eylül'de çevrimiçi olarak geçekleştirilecek.

İzmir, fuar kapsamında, oyun sektöründe yer almak isteyen gençlere öncülük etmeyi amaçlayan Next Game Startup Girişimcilik Yarışması'na da ev sahipliği yapacak.

Gastronomi alanındaki önemli organizasyonlardan Terra Madre de fuardaki yerini alacak.

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kültürpark

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