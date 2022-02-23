İzmir iş dünyasınca depremzedeler için yapılacak 120 konutun ihalesine çıkıldı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kentteki iş dünyası tarafından 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin ev sahibi yapılması amacıyla başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasında 120 konut için ihaleye çıkıldığını bildirdi.

İZTO şubat ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ile ortaya çıkan yaptırımların, son dönemde tedarik sorunları yaşayan dünya enerji piyasasını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Özgener, Türkiye'nin iki ülkeyle de turizm, enerji, gıda ve tarım sektörlerinde önemli ticari bağlantılarının olduğuna değinerek, "Pek çok konuda iş birliği yapıyoruz. Ülkemiz açısından hassasiyetle takip edilmesi gereken bir döneme giriyoruz. Öngörüler kapsamında gerekli aksiyonların ve tedbirlerin alınması, bu sürecin en az hasarla atlatılmasında belirleyici olacaktır." diye konuştu.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem sonrasında İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde kampanyası başlattıklarını aktaran Özgener, "Geçen sene TOKİ ile Oda, Borsa ve Birliğimiz ile birlikte ortak protokol yaptık. Depremde vefat eden 117 vatandaş için Bayraklı Rezerv Alanda konut yapacağız. 120 adet deprem konutunun yapım ihalesine 21 Şubat tarihi itibarıyla çıktık. Odamız web portalında duyurular kısmında yer alıyor. Son teklif verme süresi ise 7 Mart Pazartesi'dir. Hedefimiz, 420 günde konutları bitirip hak sahiplerine teslim etmek." ifadelerini kullandı.

- İzmir Tulum Peynirine coğrafi işaret

Odanın, İzmir ile özdeşleşmiş ve ün kazanmış gıda ürünlerinin coğrafi işaretle tescillenmesine önem verdiğini kaydeden Özgener, İzmir Şambalisi, İzmir Lokması, İzmir Kumrusu ve İzmir Boyozu'nun coğrafi işaret tescillerinin ardından İzmir Tulum Peynirine de coğrafi işaret aldıklarını söyledi.

Mecliste, İzmir'de 2,5 liradan satılan 230 gram ekmeğin gramajının 210 grama düşürülerek 3 liradan satılması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

