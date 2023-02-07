İzmir iş dünyasından deprem bölgesi için yardım kampanyası

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, İzmir Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen 19 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesi, afet bölgesine gönderilmek üzere nakdi ve ayni yardım toplama kararı aldı.

İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, il sınırı içerisinde bulunan organize sanayi bölgeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Selçuk Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası'nın yer aldığı kampanya kapsamında ayni yardımda (malzeme yardımı) bulunmak isteyen vatandaşlar, desteklerini Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi 435 Sokak No:24'teki Türk Kızılay Ege Bölge Acil Yardım Merkezi'ne iletebilecek.

Nakdi yardım yapmak isteyenler için banka ve İBAN bilgileri şöyle:

- T. İŞ BANKASI (TL) İzmir Şubesi (3400) TR15 0006 4000 0013 4003 4098 31

- T. VAKIF BANKASI (TL) Kordon Şubesi (440) TR77 0001 5001 5800 7319 5680 19

- HALKBANK (TL) İzmir Şubesi (430) TR17 0001 2009 4300 0016 3412 78

- ZİRAAT BANKASI (TL) İzmir Şubesi (3400) TR88 0001 0001 3797 6802 7550 01

- T. İŞ BANKASI (Dolar) İzmir Şubesi (3400) TR07 0006 4000 0023 4002 8429 08

- T.İŞ BANKASI (Avro) İzmir Şubesi (3400) TR89 0006 4000 0023 4002 8429 84

