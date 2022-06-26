İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden başsağlığı mesajı

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Ordu'da bulunan İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sıddık Korkmaz elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Prof. Dr. Korkmaz için bugün Aksaray Somuncu Baba Külliyesinde cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, ikindi namazından sonra Ervah Kabristanı'na defnedilecek.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik düzenlenen kültür ve turizm gezisinde, Ahmet S. yönetimindeki 52 DA 835 plakalı Ordu Üniversitesine ait midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrilmiş, kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

