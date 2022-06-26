YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden başsağlığı mesajı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden başsağlığı mesajı

26.06.2022 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden başsağlığı mesajı

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Ordu'da bulunan İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sıddık Korkmaz elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Prof. Dr. Korkmaz için bugün Aksaray Somuncu Baba Külliyesinde cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, ikindi namazından sonra Ervah Kabristanı'na defnedilecek.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik düzenlenen kültür ve turizm gezisinde, Ahmet S. yönetimindeki 52 DA 835 plakalı Ordu Üniversitesine ait midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrilmiş, kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldıTürkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldı
Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybettiKonya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandıKonya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

İzmir Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:52
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Pazar

Yazal Eczanesi
Aliaga
Cansu Eczanesi
Aliaga
Aladağ Eczanesi
Balcova
Element Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.