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İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

05.07.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi E.G, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Belediye Başkanı Kayalar ve meclis üyesi E.G'yi gözaltına aldı.

Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla aralarında temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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