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İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

11.03.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebeke üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Mart'ta kent merkeziyle Aydın ve Muğla'da düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı tespit edilen banka hesaplarına el konulduğu, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmada aynı yöntemle 71'i İzmir'de olmak üzere toplam 235 kişinin dolandırıldığı ve yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Bir şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, taşıt kiralama firmalarına ait internet sitelerini taklit ederek araç kiralamak isteyenlerden para talep ettikleri, karşılığında ise araç göndermedikleri belirlenen şebeke üyelerine yönelik 9 Mart'ta başlatılan operasyonda 3 ilde 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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