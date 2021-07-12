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İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 229 gözaltı kararı

12.07.2021 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 229 gözaltı kararı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 229 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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fetö Gözaltı İzmir

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