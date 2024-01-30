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İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

AA AA
30.01.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli 9 ilde terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleriyle MİT Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik İzmir, Malatya, Hatay, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Tekirdağ, Samsun ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanına yönelik suçlamalarla haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 25'i yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir DHKP-C terör operasyonu mlkp

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