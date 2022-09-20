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İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

20.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilirken, ele geçirdikleri kişilerin sosyal medya hesaplarından o kişinin arkadaşlarına mesajlar attıkları, kendilerine dönüş yapanlara da sahte dekontlar gönderdikleri belirlendi.

Bu kişilerden danışmanlık ücreti adı altında para talep eden şüphelilerin, yasal olduğunu göstermek için Adalet Bakanlığının sahte internet sitesi ekran resimlerini de paylaştıkları öğrenildi.

Zanlıların bu şekilde çok yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında da sahte dekontlar ile yüksek miktarda gelir elde ettikleriyle ilgili paylaşımlar yapıldığı görüldü.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, ele geçirdikleri müştekilere ait sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçenlerden yüksek kazanç vaadiyle "yatırım danışmanlığı ücreti" adı altında para talep ettikleri, bu kişiler için çok para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazandıkları parayı alabilmeleri amacıyla "vergi ve dosya masrafı" adı altında ücret istedikleri ve işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve internet sitesine ait ekran resimlerinin olduğu belge ve fotoğrafları gönderdikleri öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir'in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van'da 16 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adliye

İzmir Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
13:10
İkindi
16:37
Akşam
19:20
Yatsı
20:37
İzmir ECZANELER
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