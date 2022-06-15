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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

15.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'ta isimleri geçen 9 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Denizli ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan 9 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete getirildi.

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