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İzmir merkezli sentetik ecza operasyonunda 5 tutuklama

06.12.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen sentetik ecza operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ekim 2021'de İzmir merkezli 5 ilde, yeşil ve kırmızı reçeteye 760 bin 296 sentetik eczanın ele geçirildiği, 22 şüphelinin de tutuklandığı operasyonun devamında yeni çalışma yapıldı.

Polis, bu kapsamda 2 Aralık'ta İzmir, İstanbul, Ankara, Trabzon, Afyonkarahisar ve Malatya'da belirlenen 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 848 sentetik ecza, 5 kök Hint keneviri, birer ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılıktan serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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